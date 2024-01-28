كشف الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة بني سويف، الترم الأول، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث اختتم الطلاب الامتحانات نهاية الاسبوع الماضي.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة بني سويف

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، على تواصل أعمال تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي والمراجعة والرصد في كل المواد الدراسية، وفق الخطة الموضوعة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة في كل مدرسة ثانوية، مرجحًا أن يكون موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة بني سويف، الأسبوع الحالي بكافة مدارس المحافظة.

المراجعة الدقيقة وإعلان موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى ضرورة المراجعة الدقيقة، والتوجيه بعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، كذلك عملية المراجعة والرصد تفاديا لأي أخطاء تضر بصالح الطلاب، من أهم أسباب موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة بني سويف.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة بني سويف

وتتيح مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 داخل كل مدرسة، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من المدرسة فور انتهائها وإعلانها.