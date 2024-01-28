أغرب من الخيال.. فتاة جورجية تعثر على شقيقتها التوأم بالصدفة عبر «تيك توك»

يبدو أن قصص الخيال التي تعرض في الدراما التلفزيونية أو السينمات، قد تحولت إلى واقع ملموس، في قصة أغرب من الخيال، بطلتيها شقيقتان توأم، تم فصلهما وبيعهما منذ 22 عاما في جورجيا.

إيمي وآنو، شقيقتان توأم، ولدتا في جورجيا عام 2002، ولكن تم اختطافهما من والدتهما، وبيعهما في سوق غير قانوني لتبني الأطفال، يُعتقد أنه مرتبط بالجريمة المنظمة، وقيل لأمهما أن أطفالها قد ماتوا، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية.

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الغريب، أن إحدى التوأم، إيمي خفيتيا، تعرفت على شقيقتها عندما ظهرت في إحدى حلقات برنامج «Georgia's Got Talent»، بينما الأخرى، آنو سارتانيا، فقد أرسل لها أحد الأصدقاء مقطع فيديو على TikTok، لإيمي ولاحظت أنهما متشابهين

لقاء مؤثر جمع بين الشقيقتين بعد أن تمكنا من العثور على بعضهما من خلال صديق مشترك عبر «فيسبوك»، واكتشفا أنهما انفصلا عن طريق عصابة جورجية سرية للاتجار بالأطفال، كانت تبيع الأطفال للتبني منذ أوائل الخمسينيات حتى عام 2005.

تفاصيل لقاء التوأم بعد 22 عاما من تفرقتهما

وبعد ترتيب للقاء في محطة مترو أنفاق في تبليسي، قالت إيمي في تصريحاتها لشبكة «بي بي سي»: «كان الأمر أشبه بالنظر في المرآة، نفس الوجه ونفس الصوت، أنا هي وهي أنا».

وأضافت: «أنا لا أحب العناق، لكنني عانقتها».

والداهما بالتبني، كشفا السر، بعدما أكدا أنهما لم يتمكنا من الإنجاب، وقد عرض عليهما أحد الأشخاص التبني في مستشفى كيرتسخي للولادة في غرب جورجيا، وقالا إنهما لم يكونا على علم بأن هذه الممارسة غير قانونية.

بعد قصتهما المؤثرة، استخدم التوأم صفحة على موقع «فيسبوك» مخصصة لجمع شمل الأطفال المفقودين الذين تم الاتجار بهم لتعقب والدتهما، وبالفعل التقت والدتهما بهما في مدينة لايبزيج الألمانية، وأوضحت أنها دخلت في غيبوبة بعد الولادة، وقيل لها فيما بعد أنهما ماتا.