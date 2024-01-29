مشروب نتناوله يوميا يحمي من الإصابة بالشيخوخة.. «موجود في كل منزل»

الشاي يعتبر من المشروبات الأساسية التي يحرص الأشخاص على تناولها لأكثر من مرة طوال اليوم، خاصة في الصباح الباكر وأيضا في أوقات العمل، فهو يحتوي على فوائد عديدة منها أنه قد يساعد في إبطاء الشيخوخة البيولوجية وأيضا يعمل على حماية الجسم من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون صينيون أن تناول 3 أكواب من الشاي يوميا من الممكن أن يساعد على التقليل من مراحل الشيخوخة البيولوجية، وذلك لأن المواد الكيميائية التي يحتوي عليها الشاي بأنواعه المختلفة سواء الأسود أو الأخضر تؤثر بشكل إيجابي على الشيوخة وذلك من خلال منع تلف الخلايا من أجل الحفاظ على وظيفة الأعضاء لمدة فترة طويلة بحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية.

فوائد تناول الشاي يوميا

يوفر تناول 3 أكواب من الشاي يوميا فوائد مضادة للشيخوخة، وذلك يرجع إلى أنه يحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، وفقا لما ذكره الدكتور يي شيانغ من جامعة سيتشوان وهو من أحد الباحثين في الدراسة.

وأوضحت دراسة أمريكية سابقة أن تناول كوب من الشاي أو القهوة بشكل يومي من الممكن أن يجعل الشخص أكثر قوة في سن الشيخوخة، إذ أشار الباحثون إلى أن تناول القهوة أو الشاي سواء الأسود أو الأخضر في منتصف العمر يكون مرتبطا بشكل مستقل بالتقليل من احتمالية الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.

خفض الكوليسترول

لم تقتصر الفوائد الصحية التي يقوم بها الشاي عند هذا الحد، ولكن هناك العديد من الفوائد التي تتمثل في الشاي منها أنه يساعد على تخفيف التوتر وأيضا يحسن المزاج العام، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسين صحة الخلايا في جهاز المناعة، لأنه يحتوي على مادة على حمض التنيك آسيد، المليء بمضادات الأكسدة، وذلك وفقا لما ذكرته الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن يعمل الشاي الأخضر أيضا على زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه يساعد في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وعلى الجانب الآخر، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هناك نحو 6 فوائد للشاي الأحمر أو الأخضر عند تناوله بدون سكر، والتي جاءت منها أنه يقلل الالتهابات وتصلب الشرايين، ويساعد في الوقاية من أزمات القلب بالإصافة إلى أنه يحافظ على صحة القناة الهضمية ويقوي الخلايا الجذعية.