وفر في فاتورتك.. كيف يساعد «تيكيت» الملابس بتقليل استهلاك الغسالة للكهرباء؟

التوفير في فاتورة الكهرباء والأجهزة المنزلية، من أهم الأشياء التي يفكر فيها الكثيرون، ويتساءلوا عن الأخطاء التي يفعلونها دون الشعور بأنهم يزيدون من استهلاك الكهرباء، وهم لا يدركون أن الغسالة تستهلك كهرباء أعلى بسبب «تيكيت الملابس»، وخلال السطور التالية نجيب على، كيف نقلل من استهلاك الغسالة للكهرباء؟

تيكيت الملابس.. يعد من أكثر الأشياء التي يغفل عنها الكثيرون، ولا يعرفون أنها قد تكون السبب في الاستهلاك العالي للكهرباء، وتؤثر على سعر فاتورة الكهرباء، وذلك حال غسل الملابس، وعن أهمية قراءة تيكيت الملابس قبل غسلها، أشارت القابضة لكهرباء مصر، بعض العلامات التي توضح أهميتها لتوفير الكهرباء، وهي كالتالي:-

علاقة تيكيت الملابس بتوفير الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء

- توجد تعليمات الملصقات الموجودة على الملابس، والتي عادة ما يلجأ العديد إلى قطعها دون قراءة التعليمات.

- توجد في كل قطعة ملابس التيكت موضح عليها درجة الحرارة المحددة لغسلها، وعند زيادة درجات الحرارة في الغسالة عنها الدرجة المحددة، سوف تسحب الغسالة كمية كهرباء أكثر دون داعي، كما أنها ستضر قطعة الملابس.

تيكيت الملابس توضح إذا كانت تحتاج للتجفيف أم لا

- تيكيت الملابس مدون عليها تعليمات، إذا كان من الممكن أن يتم توفير فاتورة الكهرباء، وذلك يكون بالاستكفاء بالمجفف فقط، والحفاظ عليها حال كانت جافة ومسطحة.

- التيكيت يوضح إذا كانت قطعة الملابس ستحتاج للفرد فقط دون استعمال المجفف.

- يحدد تيكيت الملابس إذا كانت القطعة تحتاح لكي أم لا، وإذا كانت تحتاج للكوي حسب نوع القماش المصنوع منه، لأنه كلما زادت درجة حرارة المكواة يتم سحب كمية كهرباء أكثر، والملابس ستتعرض للتلف بشكل أسرع.