مشروعات إنشائية لقطاع الكهرباء بتكلفة 16 مليون جنيه في المنوفية 

كشفت شبكات قطاع الكهرباء في محافظة المنوفية، تطوير وتحسين أداء الشبكات الكهربائية على مستوى المحافظة من خلال إحلال وتجديد عدد من محولات الكهرباء والضغط المتوسط والمنخفض لتحسين أداء الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2024.

تركيب أجهزة لتحسين جودة التيار الكهربي

وقالت المهندسة سمر عبدالفتاح، مسؤولة إدارة الشؤون الفنية بالمنوفية، إنه جارٍ إنشاء وتركيب أجهزة لتحسين جودة التيار الكهربائي وتقليل الفقد من خلال تركيب 10 مكثفات بالإضافة إلى 7 أجهزة فصل وتوصيل تلقائي، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

خدمة مشروعات الغير

وأضافت «سمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أعمال إنشائية لخدمة مشروعات الغير من المستثمرين والمشروعات القومية الهامة في نطاق محافظة المنوفية بتكلفة بلغت 11.6 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تلك المشروعات السابق ذكرها بنسبة تنفيذ تخطت الـ60 % وسيتم الانتهاء منها قبل حلول خطة العام المالي المقبل في شهر يوليو المقبل.