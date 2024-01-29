تحذيرات من طقس بارد وأمطار في مدن القناة وسيناء

حذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء من طقس اليوم الاثنين، والذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم المحافظات وسحبًا كثيفة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة، أن اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على محافظة الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، مقارنة بطقس أمس الأحد، ليسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في مدن القناة

وأوضح البيان، أن درجة الحرارة العظمى غدًا 17 درجة مئوية، والصغرى 11 مئوية، فيما تتوقع الشبكة سقوط أمطار بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من المنطقة.

وأضاف البيان أن أمطارًا ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 50% تضرب مدن الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تحذيرات من طقس اليوم

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من زيادة السرعات على طرق مدن القناة السريعة والصحراوية عن 60 كيلو في الساعة، لعدم وقوع حوادث مرورية وتعريض حياتهم للخطر.

كما ناشدت المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال خروجهم في الساعات الأولى من الصباح وساعات الليل بسبب نشاط الرياح مما يزيد الإحساس بالبرودة.