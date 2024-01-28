«تنظيم وإدارة المنيا» تدعو المثبتين على درجات شخصية لاستكمال الملف الوظيفي

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، بيانا، طالبت خلاله الموظفين المثبتين على درجات شخصية على الصناديق والحسابات الخاصة بديوان عام محافظة المنيا، محاجر - مخابز - تغذية - بند 2/3 بضرورة التوجه إلى ديوان مديرية التنظيم والإدارة إدارة القوى العاملة الدور الرابع، وذلك لإجراء التصوير المميكن لاستكمال الملف الوظيفي لهم.

استكمال إجراءات الملف الوظيفي

وقال مسؤول بتعليم المنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا، دعت المثبتين على درجات شخصية على الصناديق والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة، إلى ضرورة التوجه إلى ديوان المديرية، لاستكمال الملف الوظيفي.

وأوضح مسؤول التعليم أن الإفادات المطلوبة هي: إفادة تبين طبيعة العمل والدرجة الوظيفية، إفادة تبين تاريخ التعيين الفعلي، إفادة تبين مدة الخدمة الفعلية، مع ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية.

تسهيل إجراءات التعاقد والتعيين

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا إلى ميكنة جميع الملفات الوظيفية للموظفين في مديرية التربية والتعليم داخل محافظة المنيا، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التعاقد والتعيين والترقيات وغيرها.