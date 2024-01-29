«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية مجانية في القنطرة غرب بالإسماعيلية

انطلقت في مدينة القنطرة غرب، في الساعات الأولى، من صباح اليوم، قافلة طبية مجانية من مؤسسة حياة كريمة؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، خاصة كبار السن.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، في بيان، أنّ القافلة الطبية تقام على مدار يومين، في وحدة المنشية بمركز ومدينة القنطرة، ضمن القوافل الأسبوعية لرفع العبء عن المواطنين.

9 عيادات في قافلة طبية بالإسماعيلية

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة تضم 9 تخصصات طبية، تتضمن عدد كبير من التخصصات، كالأطفال والباطنة والمسالك البولية، والنساء وتنظيم الأسرة، والجراحة والجلدية والأسنان، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، مشيرًا إلى استقبال أي حالات تحتاج إلي جراحات تخصصية، في المستشفيات التابعة للرعاية الصحية.

كما تضم القافلة معمل الدم، وصيدلية بها 80 صنفًا دوائيًا، إلى جانب قوافل توعوية للمواطنين في العديد من القضايا، كالصحة الإنجابية ومشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنّ القافلة تستهدف دائمًا الأماكن الأكثر احتياجًا للوصول إلى الأسر في أماكن إقامتهم، بالقري والعزب البعيدة عن المستشفيات.