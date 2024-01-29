هيثم الحاج علي لـ«الشاهد»: بعض الروائيين يكتبون لنيل الجوائز

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هناك أشخاصا يكتبون لنيل الجوائز التي تُمنح في الدول العربية.

وأضاف «عبد الله»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يعرف روائيين غير معروفين في مصر ولكنهم أساتذة في الحصول على جوائز من هذا النوع، وفي الحقيقة يمكن أن تكون هذه الروايات على المستوى الفني جيدة، لكنها غير معروفة وليست جزء من التاريخ المصري، فهي تُباع في الخارج فقط.

وتابع: «هناك أيضًا نوع آخر وهو كتابة التصدير، بمعنى أن الكاتب يذهب إلى دول الغرب، كونه يعلم جيدا أنه يوجد هناك منظومة تركز خصيصا على إظهار مجموعة مساوئ في بلدك، مثل حقوق الإنسان وحريات الأفراد كالمثلية الجنسية والمعارضات السياسية على مدار تاريخها، وهذا الأمر ظهر بشكل كبير منذ نصف السبعينيات، وقبل ذلك كانت المسألة سهلة للغاية ويتم التصالح معها».