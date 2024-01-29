تفاصيل مبادرة «المعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي» في بالمنيا

أطلقت وحدة التدريب بقسم التطوير التكنولوجي، بإدارة المنيا التعليمية، مبادرة بعنوان «المعلم الإلكتروني وأدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية».

وقال محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إنّ المبادرة تهدف إلى تأهيل المعلمين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ومخرجاته.

تدريب المعلمين في إجازة نصف العام

وأضاف مدير الإدارة التعليمية، أنّ المبادرة تتضمن سلسلة من التدريبات للمعلمين خلال فترة إجازة نصف العام، وستعقد داخل مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية للبنين، بمدينة المنيا.

وتشمل محاور التدريب: «المعلم وتحديات العصر، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تدريبات تكنولوجية، منصات التعلم الذاتي، البريد الموحد».

الارتقاء بمستوى العملية التعليمية

وأوضح مدير الإدارة التعليمية، أن المبادرة تستهدف جميع المعلمين بمختلف المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن التدريبات ستعقد على مدار أسبوعين، كما أن المبادرة تأتي في إطار جهود الإدارة التعليمية؛ لرفع كفاءة المعلمين، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وتعد مبادرة «المعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي» ضمن جهود تطوير التعليم في مصر، إذ تستهدف تأهيل المعلمين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تحسين جودة التعليم ومخرجاته، وسيتمكن المعلمون من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، في تقديم الدروس بطريقة أكثر تفاعلية وتشويقًا.