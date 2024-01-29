خريطة مسلسلات رمضان 2024.. أبرزها الحشاشين لكريم عبد العزيز

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، لذلك يعمل عدد كبير من نجوم الفن على الانتهاء من أعمالهم الدرامية قبل الشهر الكريم، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز، للمخرج بيتر ميمي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأعمال المشاركة في السباق الرمضاني 2024، حسبما أعلن صناع العمل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الحشاشي

ويشارك الفنان كريم عبد العزيز هذا العام في السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل الحشاشين، والذي يشاركه البطولة فيه فتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل الكبير أوي

وكعادته، يشارك الفنان أحمد مكي هذا العام خلال السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل الكبير أوي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل ألف ليلة وليلة

كما يشارك أيضًا الفنان ياسر جلال في رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل سر إلهي

والفنانة روجينا تشارك هي الأخرى في سباق رمضان 2024 من خلال مسلسل سر إلهي، والذي ينتمي لنوعية 15 حلقة، من بطولة: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز

مسلسل عتبات البهجة

كما يخوض الفنان يحيى الفخراني السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل عتبات البهجة، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويشاركه في البطولة كل من: جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب.

مسلسل فروالة

وتخوض نيللي كريم السباق الرمضاني 2024 بمسلسل فروالة، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، وينتمي إلى الكوميديا، ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، إنتاج أحمد دسوقي.