قاتل يختبئ داخل هذا النوع من السمك.. قد يسبب الوفاة في تلك الحالة

يعتبر سمك البساريا نوعًا شهيرًا من المأكولات البحرية المملحة، ولكن ما لا تعلمه الكثير من ربات المنزل، أنه نوع من السمك يحتوي على كم كبير من البكتيريا، وذلك بسبب احتواء جلده على التلوث، ويجهل البعض تأثير تناوله على الصحة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

أضرار سمك البساريا

ومن جانبه، أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية وسلامة الغذاء، خلال حديثه لـ«الوطن»، ردًا على سؤال «هل سمك البساريا مضر»، أنه قد يحتوي على مادة سامة تؤدي إلى تلوث الجسم، وذلك بسبب طريقة تخزينه، مما قد ينشأ عنه أخطر المشكلات الصحية من الغثيان والتأثير على الجهاز الهضمي بشدة.

وقال أستاذ علوم الأغذية وسلامة الغذاء: «المواد التي تختبئ بجسم السمك عند تخزينه الخاطئ قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تسبب الوفاة».

سبب أضرار سمك البساريا

وأضاف أن هناك أشياء تتسبب في أضرار البساريا، تتمثل في التالي:

- تفاقم السم داخل هذا البساريا بسبب طول فترة التخزين.

- طريقة التخزين الخاطئة للبساريا، قد تتسبب في وجود سموم داخل أحشاءه.

- عدم تنظيفه جيدًا قد يهدد صحتك، ويضرها بسبب المكونات التي يحتوي عليها بداخله.

الكمية المسموحة من سمك البساريا

وأكد «الحوفي»، أنه قبل لتناول هذا النوع من السمك يجب تنظيفه جيدًا، والشراء من مكان مضمون، لتناوله بما يتوافق مع إجراءات تناول الأسماك بسلامة، كما أن الكمية المسموحة من تناول سمك البساريا تتمثل في تناول حصة قليلة من الأسماك، بما في ذلك كمية لا تتعدى الاثنين من سمك البساريا، مع اتخاذ الإجراءات من طريقة التخزين الصحيحة والتنظيف.