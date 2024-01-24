نوعان من الأسماك يعشقهما أهالي السويس.. «طعام الغني والفقير»

تنتشر العديد من أنواع الأسماك في أسواق السويس ويعشقها الأثرياء والفقراء على حد سواء، نظراً لطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية وسعرها المناسب.

يقول عبد الستار أبوب تاجر بسوق الأنصاري في محافظة السويس، إن أسماك الشخرم يتم صيدها من البحر الأحمر، ومن أرخص الأنواع وألذها طعمًا، وخلال موسم الصيد يتراوح سعر الكيلو بين 10 إلى 60 جنيهًا حسب الحجم.

الشخرم نوعان العادي والزنان

وأوضح أن الشخرم نوعان: العادي والزنان. يتميز النوع الزنان بأن السمكة أعلى قليلاً من النوع العادي. ومن مميزات سمك الشخرم أنه رخيص السعر ولذيذ الطعم وهو نوع من الأسماك صغيرة الحجم. كما يتواجد منه نوعان ولا يوجد سوى في البحر الأحمر.

فيما يقول الدكتور محمد غريب، أستاذ التغذية والنحافة، إن سمك الشخرم يحتوي على قيمة غذائية متميزة كونه أحد الأنواع البحرية من الأسماك التي تحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم والفوسفور.

أسماك أبو أتب تتغذى على الجمبري

فيما قال بكري أبو الحسن، شيخ ونقيب الصيادين، إن هناك أسماك تُعتبر طعام الغني والفقير، منها المرجان أبو اتب، وهو نوع يتميز بأنه يتغذى على الجمبري ويتواجد بمختلف الأحجام، ويتراوح سعره وهناك الكثيرون يفضلون الحجم الصغير منه ويؤكدون أنه أحلى طعماً من الحجم الكبير. ولخص بكري 5 معلومات عن أسماك مرجان أبو اتب بأنه:

1. يتغذى على الجمبري.

2. يصلح للشوي والقلي.

3. لذيذ الطعم.

4. يتم صيده من البحر الأحمر.

5. يتم صيده بحرفتي الجر والشانشولا.