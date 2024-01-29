«الأرصاد» تحذّر من غطاء سحابي ممطر على السواحل الشمالية.. هل يصل إلى القاهرة؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من غطاء سحابي كثيف من السحب الممطرة، يؤثر بشكل كبير على السواحل الشمالية الغربية للبلاد منذ ساعات الصباح الباكر، ويصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُتوقع أن تمتد لتشمل السواحل الشمالية مع تقدم ساعات النهار.

غطاء سحابي ممطر

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّه وفقا لصور الأقمار الصناعية يُتوقع أن يمتد الغطاء السحابي الذي يصاحبه السحب الممطرة إلى جنوب الوجه البحري ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة خلال الساعات المقبلة، لكن بقوة أقل مما نشهده على السواحل الغربية للبلاد حاليا.

منخفض جوي وكتل هوائية باردة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي ممطر وبارد قادم على مسطح البحر المتوسط، يصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة، تزامنا مع امتداد منخفض جوي آخر في طبقات الجو يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، تصاحبه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.