منخفض جوي وصقيع.. 7 نصائح لمواجهة برودة الطقس

بين الحين والأخر تدخل المدن في موجة انخفاض درجة الحرارة، وخلال اليوم الاثنين تسيطر حالة من البرودة الشديدة والصقيع على عدة محافظات، إذ تشهد ظواهر جوية مختلفة شديدة الاضطراب، الأمر الذي يتطلب عدة تدابير وقائية خلال فصل الشتاء، لتعزيز مناعة الجسم.

ظاهرة جوية وصقيع شديد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع، «فيسبوك»، من ظاهرة السحب الممطرة، والتقلبات الجوية في طقس اليوم، على مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن طقس اليوم ينتج عنه أجواء شتوية بسبب المنخفض الجوي في الطبقات العليا للهواء.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة تشهد أقل من المعدلات الطبيعية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وهي أول مرة تحدث خلال فصل الشتاء، بحسب «القياتي»: «يوم الاثنين يشهد برودة كبيرة، يجب الانتباه جيدًا لوجود المنخفض الجوي، الذي يسبب زيادة الإحساس ببرودة الطقس»، على أنه قد يستمر ليوم الخميس.

الإجراءات الاحترازية

وقدم أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، خلال حديثه لـ«الوطن»، عدة نصائح على المواطنين اتباعها لتقوية جهاز المناعة، في مواجهة برودة الطقس، تتمثل في التالي:

- أثناء الطقس السيئ يجب الحفاظ على صحة الأطفال.

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء القيادة.

- يجب على مرضى الجيوب الأنفية غسل الأنف بمحلول ملحي.

- الالتزام بالبخاخات لتقليل الإفرازات الناتجة عن نزلات البرد.

- لتعزيز المناعة يجب شرب كمية كافية من المياه يوميًا.

- تقليص وقت الخروج في حالة الطقس.