فيلم رحلة 404 يواصل صعوده في شباك التذاكر.. كسر حاجز الـ5 ملايين جنيه

نجح فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة في كسر حاجز الـ5 ملايين جنيه في دور العرض السينمائي، في نهاية يومه الخامس محققا إيرادات بلغت 556 ألف جنيه عن أمس الأحد في السينمات، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة خلال الأيام الأولى لطرحه في دور العرض السينمائي، كان آخرهم الفنان أحمد حلمي الذي أشاد بالفيلم خلال تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها.. فيلم تحفة»، بينما وصفت الفنانة نسمة محجوب الفيلم بـ «التجربة الممتعة والمنفردة».

تفاصيل فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم رحلة 404 حول «غادة» التي تجهز أوراقها لأداء فريضة الحج، ولكنها تتعرض لأزمة تجعلها تعوض لنبش أوراق الماضي مرة أخرى مما يجعلها في مواجهة قوية مع نفسها، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبد الرسول بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي.