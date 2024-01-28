صاحبة السعادة تكشف عن برومو حلقة أبطال فيلم «رحلة 404».. تذاع غدا

كشفت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، عن البرومو الرسمي لحلقة جديدة من برنامج «صاحبة السعادة»، التى تستضيف فيها أبطال وصناع فيلم «رحلة 404»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وظهر خلال البرومو، منى زكي وهي تتحدث عن كواليس العمل، وسبب موافقتها على المشاركة في الفيلم، وكذلك هاني خليفة مخرج العمل، ومحمد رجاء المؤلف، وجيهان الشماشرجي.

موعد حلقة أبطال رحلة 404

كما جرى الإعلان عن موعد إذاعة الحلقة، إذ علقوا على البرومو، قائلين: «حلقة خاصة جدًا مع النجمة منى زكي وأبطال الفيلم الجديد الرحلة 404 في ضيافة صاحبة السعادة إسعاد يونس، انتظرونا غدًا الاثنين الساعة 11 مساءً فقط على dmc».

فيلم «رحلة 404»

فيلم «رحلة 404» يحقق إيرادات مرتفعة خلال الأيام الماضية، وتدور أحداثه قبل أيام من سفره غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، إذ تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.