الدعم موصول.. 800 وجبة ولعب أطفال يوميا من سوهاج لغزة (صور)

خلية من المتطوعين أصلها فى سوهاج وفرعها فى غزة، يبدأون عملهم يومياً فى السابعة صباحاً، لإعداد 400 وجبة تخرج من «رفح» برعاية «مطبخ سوهاج»، و400 وجبة أخرى يتم إعدادها فى غزة من خلال التبرعات المادية التى يرسلها الأهالى عن طريق إحدى الجمعيات.

الدعم موصول من سوهاج لغزة

«كل أهل سوهاج شاركوا بالطعام، وما زال التبرع مستمراً لتغطية نفقات مطبخى سوهاج برفح المصرية والفلسطينية»، حالة من التضافر والاستمرارية يصفها المهندس أحمد خالد، المسئول عن قوافل المساعدات لغزة من أهل محافظة سوهاج، والذى يحكى أن التبرعات لن تتوقف حتى انتهاء ما يحدث بحق الأشقاء فى غزة: «إزاى نحس بطعم الراحة والأمان وإخواتنا الجوع والحرب بيموّتهم، أبسط شىء نقدر نقدمه لأهالينا بغزة وجبات الطعام، واللى بتوصل تبرعات نقدية عن طريق التحويلات للمتطوعين بالقطاع لشراء المواد الغذائية وإعداده، بالتوازى مع مطبخ رفح اللى بنعد الطعام فيه بنفسنا صباحاً».

توزيع لعب ووجبات للأطفال

«بنحاول ننوع بالوجبات قدر الإمكان عشان الأطفال، اللى بنحاول نساعدهم ونخفف عنهم وطأة الحرب عشان يستعيدوا الأمان»، ولم يكتف أهل سوهاج بذلك، ولكن حرصوا على إرسال ألعاب للأطفال: «بنحاول نرسم البهجة على وشوشهم»، فكانت إضافة مبادرة لعب الأطفال مع الإطعام وكل طفل يختار لعبته بنفسه: «وزعنا 120 لعبة و12 دراجة أطفال على الأطفال الفلسطينيين، ولسه مكملين دورنا فى مساعدة أشقائنا الفلسطينيين، وبنمثل كل أهل سوهاج، التبرعات من كل الأطياف، عشان يبقى «من قلب سوهاج لقلب غزة» ود موصول بكل اللى نقدر عليه، وتخطت التبرعات مليون جنيه والكل لسه بيشارك».