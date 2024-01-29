«النقل» ترصد أعمال تنفيذ محطة حدائق أكتوبر التبادلية بمشروع القطار السريع (صور)

رصدت وزارة النقل أعمال تنفيذ محطة حدائق أكتوبر وهي محطة تبادلية للخط الأول «السخنة - العلمين - مطروح»، والخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، والتي تقدمت أعمال تنفيذها حالياً بأيادٍ مصرية وفق مواصفات ومعايير عالمية.

الأعمال الإنشائية للمحطة

وتظهر الصور التي نشرتها وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مدى تقدم أعمال التنفيذ، خاصة الأعمال الإنشائية للمحطة من مبانٍ خرسانية، ثم البدء في أعمال التشطيب خاصة الوجهات الخارجية، وجرى تحديد أرصفة المحطة بدقة ومسارات القطار بالمحطة.

وتشتمل الأرصفة على أماكن انتظار مخصصة لجمهور الركاب، وجار العمل على التشطيبات النهائية لها، حيث قاربت الوزارة من الانتهاء من الأعمال الأساسية الخرسانية، كما حددت مسارات الراكب داخل المحطة بداية من بوابة الدخول وصولا إلى رصيف القطار.

القطار الكهربائي السريع

محطات القطار الكهربائي السريع يتم مراجعتها من قبل فريق متخصص في الجودة خاصة في المحطات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة كبيرة مثل محطة العاصمة المركزية، حسب تعليمات قيادات وزارة النقل، مؤكدة تقدم الأعمال في المشروع بصفة عامة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية البحرية، أنّ مرور القطار الكهربائي السريع في محافظات الصعيد سيخلق تنمية حقيقة، ويعتبر بمثابة نقلة كبيرة في منظومة النقل التي تخدم هذه المحافظات.

وأوضحت لـ«الوطن»، أنّ المشروع إلى جانب توفيره آلاف من فرص العمل، يأتي استكمالا لنظرة الدولة للصعيد والاهتمام بالتنمية الحقيقية به.