محطات ومسار القطار الكهربائي السريع بالخط الأول (تفاصيل)

حددت وزارة النقل، محطات ومسار القطار الكهربائي السريع بالتفصيل، موضحة أن المشروع يشتمل على عدد كبير من المحطات التي يجري تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، حيث يعتبر وسيلة نقل جماعية صديقة للبيئة، وتقدمت أعمال التنفيذ حاليا في الخط الأول، من العين السخنة حتى مطروح.

محطات القطار الكهربائي السريع

- محطة العين السخنة

- محطة العاصمة المركزية

- محطة محمد نجيب

- محطة القاهرة

- محطة الجيزة

- محطة حدائق أكتوبر

- محطة 6 أكتوبر

- محطة سفنكس

- محطة السادات

- محطة وادي النطرون

- محطة النوبارية

- محطة العامرية

- محطة الاستاد

- محطة برج العرب

- محطة الحمام

- محطة العلمين

- محطة سيدي عبدالرحمن

- محطة الضعبة

- محطة رأس الحكمة

- محطة مطروح

مسارات محطات القطار الكهربائي السريع

- المسار بين ميناء السخنة ومحطة السخنة

- المسار بين محطتي السخنة – العاصمة الإدارية

- موقع تشوين البازالت والفلنكات والقضبان

- المسار بين محطي السخنة والعاصمة الإدارية

- نقطة صيانة العاصمة

- المسار بين محطتي محمد نجيب – العاصمة المركزية

- برابخ السيول

- المسار بين محمد نجيب – القاهرة

- المسار بين محطتي الجيزة وحدائق أكتوبر

- المسار بين محطتي حدائق أكتوبر وأكتوبر

- المسار بين أكتوبر وسفنكس

- المسار بين محطتي سفنكس والسادات

- المسار بين السادات ووادي النطرون

- المسار بين السادات ووادي النطرون

-المسار بين وادي النطرون والنوبارية

- المسار بين الإسكندرية / العامرية

- المسار بين العامرية وبرج العرب

- المسار بين برج العرب والخحمام

- المسار بين الحمام والعلمين

- المسار بين العلمين وسيدي عبدالرحمن

- المسار بين سيدي عبدالرحمن والضعبة

- المسار بين الضبعة ورأس الحكمة

- المسار بين رأس الحكمة وألماظة

- المسار بين ألماظة ومرسى مطروح

كباري القطار الكهربائي السريع

- كوبري سيارات كم 500 + 208

- كوبري ومسار وادي حجول

- كوبري ومسار 30 يونيو

- كوبري سيارات كم 4.5

- كوبري مسار كم 29.5

- كوبري الإقليمي

- كوبري مسار خور مايو

- كوبري الأوتوستراد

- كوبري مسار أعلى النيل

- كوبري مسار غرب النيل

- كوبري الأوسطي

- كوبري مسار خط المياه

- كوبري سيارات ط الفيوم

- كوبري مسار أكتوبر

- كوبري مسار البوليفارد

- كوبري سيارات الصبعة

- كوبري سيارات سفنكس

- كوبري سيارات بني سلامة كم 380 + 220

- كوبري مسار الدبلوماسيين

- كوبري مسار تقاطع وادي النطرون / العلمين كم 248