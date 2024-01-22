قائمة الأفلام العالمية في 2024.. بينها «Joker» و«Venom»

قائمة مختلفة ومميزة، سيكون عشاق الأفلام الأجنبية على موعد معها في دور العرض العالمية، إذ تتنوع بين الرعب والكوميدي والأكشن والإثارة والتشويق، وبعضها تتضمن أجزاء لأفلام عُرضت من قبل، مثل «الجوكر» بطولة خوكين ينيكس وزازي بيتز، ونستعرض تلك الأفلام كما يلي:

joker 2

يعد فيلم الجوكر الجزء الثاني، امتداد للنجاح الساحق الذي حققة الجزء الأول عام 2019، وهو من بطولة خواكين فينيكس وليدي جاجا، وسيُطرح في 4 أكتوبر 2024 بالولايات المتحدة .

Deadpool 3

يعد هذا العمل من إخراج شون ليفي وإنتاج ستوديوهات مارفل وماكسيموم افورت، وبطولة إيما كورين وجينيفير غورنير وريان رينولدز، ويصنف ضمن أفلام الأكشن الكوميدية، وسيُصدر في 26 يوليو المقبل في الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الشخصية، حول بطل خارق مستوحى من شخصية مارفل كومكس ديدبول، وهو الفيلم رقم 34 في قائمة أفلام مارفل السينمائية، وامتداد لسلسلة أفلام ديدبول وديدبول 2.

Beetlejuice 2

هو فيلم رعب خيالي أمريكي، ممتزج ببعض الكوميديا، أخرجه تيم بيرتون، ومن تأليف ألفريد جوف وديفيد كاتزينبيرج وسيث جراهام سميث، ويُعرض يوم 6 سبتمبر المقبل.

Smile 2

يُصنف هذا العمل، ضمن أفلام الرعب النفسي الأمريكي، وطُرح الجزء الأول في 30 سبتمبر 2022، أخرجه آركر فين، وبطولة سوزي باكون وجيسي آشر وكايل غالندر وكيتلين ستاسي وكال بين وروب مورجان، وحُدد موعد طرح الجزء الثاني ليكون في 18 أكتوبر المقبل.

Venom 3

تدور أحداثه حول بطل خارق من شخصيات مارفل كومكس، وهو فينوم، ويعد الفيلم الخامس في قائمة أفلام سوني سبايدرمان، وامتداد للجزأين الأول والثاني من الفيلم، وسيُطرح 8 نوفمبر 2024، وهو من إخراج كيلي مارسيل.

Dune 2

سيُطرح الفيلم في الأول من مارس المقبل، ويُصنف ضمن أفلام الخيال العلمي، وهو من إخراج ديتيس فيلينوف وبطولة تيموني شالاماي وريبيكا فيرغسون وجوش برولين وستيلان سكارسغارد وديف باتيستا وزيندايا، وأُصدر الجزء الأول منه في 17 نوفمبر العام الماضي.

Bad boys 4

فيلم كوميدي أمريكي، سيطرح في 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة، وهو امتداد للأجزاء الأولى من الفيلم، ومن بطولة ويل سميث ومارتن لورينس وليكس إيل، وتدور أحداثه حول ماركوس بورنيتر ومايك لوري، المحققان اللذان يعملان سويًا في الشرطة، ويُكلفا بمهمة شديدة الصعوبة.

Kung Fu panda 4

فيلم كرتون طُرح الجزء الأول منه في عام 2008 والثاني عام 2011، والثالث عام 2016، وسيُطرح الجزء الرابع في 8 مارس المقبل.

Sonic the hedgehog 3

يُصنف من أفلام المغامرات والرسوم المتحركة والخيال العلمي، عُرض الجزء الأول منه في 8 نوفمبر 2019، والثاني في 30 مارس 2022، والجزء الثالث سيطرح في 20 ديسمبر المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتمد على سلسة ألعاب الفيديو، وهو من إخراج جيف فولر، ومأخوذ عن القنفذ سونيك.

Despicable me 4

سيطرح هذا العمل في 3 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من إخراج باتريك ديلاج وكريس ريناود، ومن بطولة ستيف كارل وكريستين ويج وميراندا كوسجروف، ويُصنف من أفلام المغامرات الكوميدية.

Gladiator 2

يُصنف هذا الفيلم كأكشن كوميدي، وسيطرح في 22 نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من إخراج ريدلي سكوت وتأليف ديفيد سكاريا.