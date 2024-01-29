أماكن سقوط الأمطار اليوم.. غزيرة على عدة مناطق في 17 محافظة

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم، بسبب تأثير البلاد بالمنخفض الجوي، وذلك وفقا لصور الأقمار الصناعية.

وتشمل أماكن سقوط الأمطار اليوم التي تتراوح شدتها بين 50 لـ70%، الآتي: (الإسكندرية- مطروح- كفر الشيخ- البحيرة- بورسعيد- الشرقية - الإسماعيلية - السويس- دمياط - القليوبية- الغربية - المنوفية- الدقهلية).

في حين تمتد الأمطار بنسب بين 40 لـ50% إلى محافظات (القاهرة الكبرى- شمال ووسط سيناء- السواحل الشرقية للبلاد).

حالة من عدم الاستقرار

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن» أن البلاد ستشهد من اليوم حالة من عدم الاستقرار، بسبب المنخفض الجوي.

وأضافت أن هناك موجة من الأمطار الغزيرة والمتفاوتة الشدة بدأت تشهدها حاليا المدن والمحافظات الواقعة على السواحل الغربية للبلاد، وتمتد لتشمل شمال الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار، ثم تمتد لتصل بكميات أمطار أقل إلى القاهرة الكبرى وشمال الدلتا، مشيرة إلى أن هذه الحالة مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل.