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تعيينات شركة المياه في الوادي الجديد.. موعد إجراء المقابلات الشخصية

كتب:

سلامة عامر
06:48 ص | السبت 27 يناير 2024
محطة مياه.. أرشيفية

محطة مياه.. أرشيفية

كشف قطاع الموارد البشرية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار التحريري، وفقًا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022، لثلاث وظائف هي «مهندس، فني، عامل» بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد، التي سبق إعلانها عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني بالشركة.

موعد إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة المياه

وأشار قطاع الموارد البشرية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إجراء المقابلة الشخصية والتقييم، للمتقدمين للوظائف بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد، على مدار يومي الجمعة والسبت 9 و10 فبراير، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، طبقًا للمواعيد المحددة بالكشوف المرفقة بالإعلان وعن طريق لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة.

الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري

وتعيينات الوظائف الجديدة المشار إليها، تهدف إلى الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، سعيًا للارتقاء بمعايير كل الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق، ولن يُحدد موعد آخر للمتخلفين عن إجراء المقابلة الشخصية، لافتة إلى إعلان المقبولين بالعمل فور الانتهاء من تقييم أداء المتقدمين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.