انقطاع المياه عن 3 محافظات غدا بسبب أعمال صيانة وتركيبات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن عدة مناطق في 3 محافظات وهي «الدقهلية وسوهاج والجيزة»، غدًا الجمعة، بسبب أعمال صيانة وتركيبات.

قطع المياه عن 7 قرى في الدقهلية

ففي الدقهلية، سيتمّ قطع المياه عن قرى «ميت عاصم، وبرمبال الجديدة والقديمة، وكفر علام، والرياض، والكردي، والجنينة، والنزل» بمركز منية النصر، لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً، وذلك لإجراء أعمال صيانة بخط المياه قطر 700 مم بلاستيك.

ضعف المياه بالأدوار العليا في مدينة المنشأة بسوهاج

وفي سوهاج، سيتمّ ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشأة لليوم الثاني علي التوالي، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا ولمدة 3 ساعات، لقيام الشركة بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشأة المرشحة السطحية.

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة

أما في الجيزة، فمن المقرر أنَّ يتمّ قطع المياه عن مناطق «هضبة الأهرام، ومساكن الضباط، ومساكن الشباب»، بدءًا من الساعة 10 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 8 من صباح يوم السبت المقبل، لإجراء جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر الجديدة والمغذي لمناطق «هضبة الأهرام، وفيصل، والهرم».

وأكّدت الشركة أنَّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.

عودة المياة إلى قرية «سنور» في بني سويف

أما في بني سويف، فقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عودة ضخ المياه إلى حالاتها الطبيعية منذ قليل عن قرية «سنور» بشرق النيل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة مياه سنور بشرق النيل، ما أدى إلى قطع الخدمة من الساعة 4 عصر أمس حتى 8 صباح اليوم.