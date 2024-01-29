اعرف آخر موعد للتقديم على وظيفة معلم مساعد فصل بالصفوف الأولى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد للتقديم على وظيفة معلم مساعد فصل بالصفوف الأولى «الأول والثاني والثالث» الابتدائي سيكون في نهاية الشهر الجاري.

وظيفة معلم مساعد فصل بالصفوف الأولى

وأتاحت الوزارة للراغبين في التقديم على وظيفة معلم مساعد فصل بالصفوف الأولى، منذ يوم 18 من شهر يناير الجاري وحتى يوم 31 من الشهر نفسه.

تقسيم الوظائف

وبالنسبة لـ وظيفة معلم مساعد فصل بالصفوف الأولى «الأول، الثاني، الثالث» سيتم تقسيم إجمالي الـ30 ألف معلم الذين تم الإعلان عنهم ليكون 11 ألفا و144 وظيفة معلم مساعد فصل، و18 ألف و886 وظيفة معلم مساعد مادة.

ويكون التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي تم الإعلان عنها وجاءت كالتالي:

- أن لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

- أن يكون الحد الأدنى لتقدير المُتقدم مقبول.

- أن يجتاز المُتقدم تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

- أن يجتاز الكشف الطبي.

- أن يكون المُتقدم من نفس المحافظة المقيم فيها.

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

- ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.