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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تعرف على موعد حفل محمد منير في عيد الحب.. إليك التفاصيل

كتب:

أميرة عزالدين
08:28 م | الجمعة 26 يناير 2024
محمد منير

محمد منير

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء أولى حفلاته بموسم حفلات عيد الحب، وذلك يوم 26 فبراير المقبل.

تفاصيل الحفل 

وكشفت الصفحة الرسمية للكينج عن البوستر الرسمي للحفل، والذي وصفته بـ «الأسطوري»، والمقرر أن يقام في Family Park بالتجمع الخامس، على أن يتم طرح التذاكر عبر موقع تذكرتي، إذ من المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى جمهوره.

 

ويعد هذا الحفل، هو الأول للمطرب محمد منير بعد وفاة شقيقته سميحة، والتي حرص عدد كبير من نجوم الفن والوسط الإعلامي على حضور صلاة الجنازة والتي أقيمت بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة.

وكان من المقرر أن يقيم الكينج حفلا غنائيا فىيموسم حفلات رأس السنة بالإسكندرية مع المطرب عزيز مرقة، وجرى تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

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