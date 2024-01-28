كشف الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة بني سويف، الترم الأول، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث اختتم الطلاب الامتحانات نهاية الأسبوع الماضي.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة بني سويف

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، تواصل أعمال تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي والمراجعة والرصد في كل المواد الدراسية، وفق الخطة الموضوعة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة في كل مدرسة ثانوية، مرجحًا أنه يكون موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة بني سويف، الأسبوع الحالي في كل مدارس المحافظة.

المراجعة الدقيقة وإعلان موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 في محافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن المراجعة الدقيقة، والتوجيه بعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، كذلك عملية المراجعة والرصد تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، من أهم أسباب موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة بني سويف.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة بني سويف

وتتيح مديرية التربية والتعليم في محافظ بني سويف، نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 داخل كل مدرسة، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من المدرسة فور انتهائها وإعلانها.