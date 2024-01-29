نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بالمحافظات.. الرابط والموعد

يترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات، خصوصًا بعدما بدأت إجازة نصف العام 2024 رسميًا يوم السبت الماضي الموافق 27 يناير، فيما تكثف مديريات التربية والتعليم من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا لاعتمادها من محافظي الأقاليم، ثم إعلان النتيجة للطلاب والطالبات من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الذي تخصصه كل مديرية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط وموعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من أولياء أمور الطلاب في كل مكان.

ما موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية؟

وبحسب مديريات التربية والتعليم، فإنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، من المقرر أن يكون خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المُقبل، إذ تجرى أعمال الرصد والمراجعة تمهيدًا لاعتمادها من المحافظين وإعلانها أمام الطلاب والطالبات.

هل مادة الحاسب الآلي تضاف للمجموع؟

ويطرح العشرات من الطلاب سؤالًا حول هل مادة الحاسب الآلي تضاف للمجموع في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، وهو ما كشفته مديريات التربية والتعليم بإنّ الحاسب الآلي لا يضاف للمجموع، مثل مادتي التربية الدينية، والتربية الفنية.

‎نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

وتخصص كل مديرية تعليمية بالمحافظات، رابط إلكتروني لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024، فضلًا عن موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط «هنا»، ثم الضغط على «منصة نتائج الإعدادية».

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 من خلال الموقع الذي وفرته مديرية التربية والتعليم عبر الضغط «هنا»، وإدخال بيانات الطالب أو الطالبة للحصول عليها، أو عبر الإتصال على رقم «5757» من أي محمول، أو رقم «09000100» من أي أرضي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

وتتيح مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 من خلال الضغط «هنا» والاستعلام عنها إمّا من خلال رقم الجلوس أو بالرقم القومي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

وتوفر مديرية التربية والتعليم، لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية من خلال موقع المديرية الرسمي عبر الضغط «هنا»، ثم الضغط على «روابط هامة»، واختيار «نتائج الشهادات العامة»، ثم «نتيجة الشهادة الإعدادية».

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

ويترقب الطلاب والطالبات ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024 من خلال الضغط «هنا».

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية، من خلال الضغط «هنا»، وذلك فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة واعتمادها من محافظ الإقليم.

كيف أبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية؟

وبحسب مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فإنّ الطلاب يمكنهم البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، أو صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فضلًا الصفحات الرسمية لديوان عام المحافظة في كل إقليم.