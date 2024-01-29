«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض في درجات الحرارة اليوم بين درجة ودرجتين بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من طبقات الجو العليا، وتعمل على تكاثر السحب الممطرة وانخفاض في قيم الحرارة العظمى والصغرى.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن انخفاض قيم الحرارة سيستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تتراوح بين 15 لـ17 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، في حين تتراوح بين 19 لـ21 على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهي معدلات طبيعية في هذا الوقت من العام الذي يمثل ذروة فصل الشتاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد سجلت كالتالي:-

القاهرة 16 12

أكتوبر 16 11

بنها 16 12

دمنهور 15 11

وادي النطرون 16 11

كفر الشيخ 16 12

المنصورة 16 12

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 12

طنطا 16 11

دمياط 15 12

بورسعيد 15 12

الإسماعيلية 17 11

السويس 16 11

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 20 10

نخل 15 04

كاترين 11 01

الطور 20 13

طابا 16 12

شرم الشيخ 21 14

الإسكندرية 16 11

العلمين 17 10

مطروح 16 11

السلوم 17 11

سيوة 18 09

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 22 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 17 08

بني سويف 18 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 08

أبو سمبل 22 10