«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة على البحر المتوسط.. الأمواج تصل إلى 5 أمتار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة في تقرير تفصيلي صادر عنها أن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية بسرعات تتراوح بين 60 لـ70 كيلومترا في الساعة على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج لتصل إلى 5 أمتار، ما يمنع الملاحة البحرية اليوم.

نشاط للرياح الشمالية الغربية

وكشفت الأرصاد الجوية عن نشاط الرياح في المحافظات، موضحة أن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعات بين 32 لـ36 كيلومترا في الساعة وذلك على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، وجنوب الوجه البحري، فى حين تصل سرعاتها إلى44 كيلومترا في الساعة على السواحل الشمالية للبلاد، و36 كيلومترا في الساعة على السواحل الشرقية للبلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة حالة الطقس اليوم وانخفاض قيم الحرارة على جميع الأنحاء.