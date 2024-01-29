بعد تحذير الأرصاد.. مشروبات تحميك من أبرد أيام الشتاء

أجساد منكمشة تسير في الطرقات، برودة ورعشة في اليدين، الجميع يحتمي وراء الملابس الشتوية الثقيلة، لتكن تلك الحالة المسيطرة على الجميع، مع بداية أبرد أيام الشتاء منذ سنوات، التي تشهد تغيرًا ملحوظًا في الأجواء، ما يستدعي التعامل معها بحذر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، التي باتت الأكثر شيوعًا منذ بداية الشتاء.

نصائح عدة سجب مراعاتها في تلك الأجواء الشتوية بامتياز، تساعد على إكساب الجسم الشعور بالدفء، منها العمل على اصطحاب بعض المشروبات الدافئة في أثناء تواجدك بالخارج، لتعينك على التخلص من برودة الأجواء، إلى جانب بعض الأمور الأخرىـ وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة عاليا صلاح، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن».

مشروبات تمنحك الدفء في أبرد أيام الشتاء

شددت استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة تناول بعض المشروبات التي تكسب الجسم الشعور بالدفء، منها الحمضيات بشكل عام، مثل البرتقال والليمون، لاحتوائهما على فيتامين سي، الذي يعزز بدورها مناعة الجسم، ويقي من الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء.

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5 نصائح للتعامل مع أبرد أيام الشتاء

نصح محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بأن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها ومراعاتها في أبرد أيام الشتاء، نتيجة تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتالي من المتوقع زيادة شدة الأمطار حتى نهاية الأسبوع، أما فيما يتعلق بالأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لنشهد أقل درجة حرارة القاهرة الكبرى منذ بداية فصل الشتاء.

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من النصائح التي شدد عليها «القياتي» اتباع بعض إجراءات السلامة منها:

- وجب على الصيادين وأصحاب الأعمال البحرية، توخي الحذر التام، وتجنب نزول البحر على مدار اليوم.

- توخي الحذر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة للمسافرين.

- عدم اعتلاء أسطح المباني أثناء تساقط الأمطار بالنسبة للمواطنين.

- البعد قدر الإمكان عن ملامسة أي أجسام معدنية موجودة في الشوارع.

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.