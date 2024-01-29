إجراء 184 عملية عيون مجانا خلال قافلة طبية في سوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انتهاء فعاليات القافلة الطبية المجانية، والتي استمرت على مدار 3 أيام في عدد من مستشفيات المحافظة، ونظمتها مديرية الصحة بسوهاج، بالتعاون مع نوادي روتاري القاهرة وسوهاج، وقدمت خدمات طبية مجانية للمواطنين، من خلال مستشفيات سوهاج العام، والهلال، والرمد.

قافلة طبية مجانية بسوهاج

وذكر «أبوهاشم»، أن القافلة قدمت خدمات للمواطنين، تمثلت في إجراء عمليات رمد وجراحات الأطفال، وغيرها من الخدمات الصحية المتخصصة، مشيرا إلى إجراء 184 عملية مياه بيضاء بمستشفتى الهلال للتأمين الصحي ورمد سوهاج، بواسطة فريق طبي على أعلى مستوى.

خريطة الحالات المرضية بالقافلة الطبية

وأوضح «أبوهاشم»، إجراء أكثر من 17 عملية جراحية للأطفال، والكشف على أكثر من 355 طفلا، ومناظرة عدد من حالات العناية المركزة للأطفال والحضانات، مشيرا إلى الكشف على أكثر من 300 مريض بعيادة الجلدية، وإجراء 184 عملية كتاركت مياه للمرضى مجاناً بمستشفيي الهلال والرمد، و17 عملية جراحة أطفال، و8 حالات أيكو، فضلا عن الكشف على 355 حالة أطفال، و300 حالة جلدية.