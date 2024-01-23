«صحة سوهاج»: خطة لترشيد استهلاك المضادات الحيوية في المنشآت الطبية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في بيان، أن الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات يتعاون في تنفيذها عدد من الإدارات المعنية.

ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

وأوضح «أبوهاشم»، أنه يجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتفعيل برنامج إلكتروني لتحليل البيانات، إضافة لوجود نموذج للتقييم ورصد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الصحية، حيث أن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل خطراً جسيماً على صحة المرضى، ومن ثم يجب ضرورة ترشيد استخدام المضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية.

المؤتمر الوطنى الأول لمكافحة مضادات الميكروبات

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة في سوهاج في فعاليات المؤتمر الوطني الأول، لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، والتي تستهدف تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وتعزز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات والإرتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.