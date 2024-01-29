وزير التعليم: نسعى لإنشاء مدرسة للمتفوقين في كل محافظة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يوجد 21 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا موزعين على 18 محافظة، مضيفا أنّ الخطة الاستراتيجية تسعى لأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين في كل محافظة ومن ثم سيتم التوسع فيها.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر النظام التعليم في مصر stem، أنّ الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مهم ويساهم في بناء الشخصية المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

كما يهدف المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية وتنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.