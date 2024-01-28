رئيس «إفريقية النواب»: الاعتماد على مجموعة البريكس سيخفف تعاملاتنا الدولارية

قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن دول البريكس من أكبر الشركاء التجاريين لمصر والاعتماد على هذه المجموعة سيخفف من تعاملاتنا الدولارية، مشيرا إلى أنه يجب دراسة كل البلاد بعناية من أجل تحقيق الاستفادة من مميزات كل دولة.

مصر تتعاون بالعملات المحلية

وأضاف «الجبلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في السماء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «cbc»: «مصر بدأت فعليا التعاون مع الصين باليوان الصيني والعملات المحلية، وهذه خطوة جيدة، كما تعمل مع الهند وروسيا على هذا النحو بصورة تدريجية الآن»، مشيرا إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر اليوم، إلى جانب روسيا، فضلا عن كون الهند مستثمر كبير في مصر.

التخلص من الاعتماد على الدولار

وتابع: «يمكن تدريجيا التخلص من الاعتماد على الدولار بصورة كلية في تعاملاتنا التجارية، وهذا الأمر يعد من أكبر مكاسب البريكس على مصر إلى جانب نقل التكنولوجيا وغيره»، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال عليه دور كبير جدا لدعم دور الدولة المصرية في تجمع البريكس بعد ما حدث من جهود حكومية.