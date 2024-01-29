أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 29-1-2024

شهدت ‎بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 29-1-2024 في الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية 77 جنيهًا، حيث سيصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 80 إلى 85 جنيهًا، حسب المنطقة المباع فيها الدواجن، وفق بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم، والفراخ البيضاء والبلدي والحمراء في الأسواق المحلية ثابتة، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ77 جنيهًا كسعر الكيلو كتسليم أرض المزرعة، حتى تباع بالمحلات بالأسواق بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجّلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 112 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 117 لـ130 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بـ87 جنيهًا بالمزارع، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وبلغ سعر كيلو البانيه بين 155 و175 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 150 و170 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.