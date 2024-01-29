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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس في القدس: الفلسطينيون يتمسكون بثوابتهم الوطنية

كتب:

مريم شريف
12:03 م | الإثنين 29 يناير 2024
المطران عطالله حنا

المطران عطالله حنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، إن الله في عون أهلنا وشعبنا الفلسطيني المنكوب، لافتا إلى أن المؤامرات  تزداد على هذا الشعب، والهدف منها تصفية القضية الفلسطينية، وجعل الفلسطينيين يعيشون في حالة من الإحباط واليأس والقنوط، وهذا لن يحدث على الإطلاق.

عطالله حنا: العدوان أدى إلى كثير من المآسي الانسانية

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «صحيح أن الفلسطينيين يتعرضون لحرب شرسة وعدوان همجي وهم يستهدفون في كافة تفاصيل حياتهم، لا سيما في القدس وفي الضفة، أما في غزة هناك عدوان أدى إلى كثير من المآسي الإنسانية، ومن يظنون أن الفلسطينيين سيرفعون راية الاستسلام فوق ركام الدمار والخراب فهم مخطئون، فالفلسطينيون بالرغم من آلامهم وأحزانهم ومعاناتهم لن يرفعوا راية الاستسلام، وهم متمسكون بثوابتهم وانتمائهم لوطنهم ولقضيتهم العادلة».

وتابع، «حل القضية الفلسطينية لا يكمن بتصفيتها بل بحلها حلا عادلا، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتحقيق كافة الثوابت الوطنية والتي في سبيلها ضحى وما زال يضحي شعبنا»، موضحا أن الفلسطينيون لن يقبلوا بالمؤامرات والمشاريع الهادفة لتصفية قضيتهم.

واختتم تدوينته: «مهما بلغت قوة الاحتلال العسكرية فإن هذا لن يؤدي الى استسلام الفلسطينيين بل سيزيدهم عزيمة وإرادة على تحقيق تطلعاتهم الوطنية» .

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