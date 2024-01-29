جفاف الجلد دليل على مرض خطير.. احذر أسبابه

يتجاهل كثير من الأشخاص ظهور بعض العلامات على الجلد، التي تشير بدورها إلى الإصابة بأمراض خطيرة، لذا وجب الانتباه لها، وملاحظتها واستشارة الطبيب على الفور، إذ تساعد التحركات السريعة في التعامل معها، إلى اكتشاف أعراض الإصابة مبكرًا، وإيجاد علاج فعال في أسرع وقت ممكن.

الجلد بمثابة مؤشر قوي، لمعرفة ما يعاني منه الجسم، فهناك 3 تغيرات قد تطرأ على بشرتك، يجب ألا تتجاهلها أبدًا، بحسب «سبوتينك».

جفاف الجلد دليل على الإصابة بمرض خطير

جفاف الجلد ينذر في بعض الأحيان بالإصابة بأمراض القلب، إذ تعطيك أدلة حول إذا كان القلب يعمل بصورة طبيعية أم لا، إذ يمكن ملاحظة هذه العلامات بالعين المجردة، إلا أن الأمر يكون مفاجئًا بالنسبة للبعض، لذا نستعرض أبرز 3 علامات قد تظهر على الجلد تشير إلى احتمالية الإصابة بأمراض القلب:

انتفاخ في قدميك

قد تلاحظ تورمًا في أسفل القدمين، ليكون ذلك علامة بارزة وواضحة تشير بشكل دقيق، إلى أن هناك مشكلة في القلب، وأنه لا يعمل بشكل جيد، لذا وجب تحديد أسباب المشكلة والعمل على تفاديها قدر الإمكان، لعلاجها بأسرع وقت ممكن.

بقع زرقاء على جلدك

إذ لاحظت ظهور بقع زرقاء على جلدك، فإن هذه العلامة تشير في كثير من الأحيان، إلى مشكلة في الأوعية الدموية وانسدادها، إذ تعد دليلا على أن الدم لا يحصل على القدر الكافي من الأكسجين، الذي يساعده على عملية ضخ الدماء إلى بقاء أعضاء الجسم، ما ينذر بكثير من المشكلات الصحية.

وفي حال ظهور البقع على بعض أصابع القدم، فإن ذلك يعرف بـ«متلازمة إصبع القدم الأزرق»، وإذ تركت بدون علاج، فإن ذلك قد يتسبب في تلف أنسجة الجلد في المنطقة المصابة.

زوائد شمعية صفراء

ربما تظهر بعض الزوائد الشمعية الصفراء، التي تشير بدورها إلى وجود مشكلة في مستويات الكوليسترول لديك، الأمر الذي يتطلب منك الحذر، لأن ذلك يؤثر سلبًا على صحتك، لذا وجب عليك في هذه الحالة استشارة طبيب الجلدية لمساعدتك.

وقال الدكتور حاتم النادي، أخصائي الأمراض الجلدية، لـ«الوطن»، إن جفاف الجلد يكون أكثر شيوعًا مع الجو البارد، خاصة مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعانون من نقص فيتامين «د»: «في كثير من الأحيان يصاحبه حكة شديدة وتشقق الجلد، الأمر الذي يشير بدوره إلى ضرورة استشارة طبيب لمعرفة السبب لوصف العلاج والدواء الأنسب للحالة، إذ أن كل حالة جلدية لها مرطب خاص بها».