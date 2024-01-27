القبض على 3 تجار عملة في الجيزة والمنوفية والغربية

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية».

كما جرى ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وبحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية».

وتم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته مبلغ مالي «عملات أجنبية».

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.