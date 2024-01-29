رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

تتيح مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس، فور اعتمادها رسميًا من المحافظين غدًا.

رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنّ رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للمديرية بوابة الخدمات التعليمية.

اعرف النتيجة من هنا

ويستطيع الطلاب الراغبين في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدخول وتسجيل الاسم ورقم الجلوس من على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

وتُعلن النتيجة غدًا الثلاثاء بعد اعتمادها من محافظة القاهرة بعد إجراء أعمال التصحيح التي تكون بشكل دقيق وفق الضوابط والآليات المحددة لذلك حتى يحصل كل طالب على حقه.

وكان هناك تعليمات من قبل مديرية التربية والتعليم في القاهرة بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وهي الاطلاع على النموذج الخاص بالإجابة جيدا والالتزام الكامل بتوزيع الدرجات مثلما وردت في نموذج الإجابة، فضلا عن المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير في احدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره.