أسعار الخضار اليوم في سوق العبور.. استقرار ملحوظ
كتب:
محمد متولي
12:31 م | الإثنين 29 يناير 2024
صورة أرشيفية
نشرت بوابة الأسعار الحكومية، أسعار الخضار اليوم الأثنين 29-1-202في سوق العبور، حيث تراوحت أسعار الطماطم للمستهلك ما بين 5 و7 جنيهات للكيلو، فيما تراوحت أسعار البطاطس ما بين 9 و12 جنيها للكيلو.
أسعار الخضروات اليوم
وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن»، أسعار الخضروات اليوم الاثنين 29-1-2024 في سوق العبور، وجاءت كالتالي:
- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 4.5 و6.5 جنيه.
- سعر كيلو البطاطس بين 6 و11 جنيها.
- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 7 و10 جنيهات.
- سعر البصل اليوم يتراوح بين 8 و22 جنيها للكيلو.
- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 9 و12 جنيها.
- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 5.5 و8.5 جنيه.
- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 20 و30 جنيها.
أسعار الخضروات
- تراوح الباذنجان البلدي بين 8 و10 جنيهات.
- سعر الثوم من 15 و65 جنيها للكيلو.
- سعر الكوسة من 7 و11 جنيها.
- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيها.
- سعر كيلو الجزر بين 4 و6 جنيها.
- سجل سعر كيلو البطاطا اليوم متراوحا ما بين 4 و8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بين 8 و11 جنيهات.
سعر الفاكهة في الأسواق
- سعر الموز من 8 إلى 12 جنيهًا
- سعر البرتقال من 5.5 إلى 6.5 جنيه
- سعر التفاح تراوح ما بين 50 و70 جنيهًا
- سعر الفراولة تراوح ما بين 20 إلى 30 جنيهًا