أسعار الخضار اليوم في سوق العبور.. استقرار ملحوظ

نشرت بوابة الأسعار الحكومية، أسعار الخضار اليوم الأثنين 29-1-202في سوق العبور، حيث تراوحت أسعار الطماطم للمستهلك ما بين 5 و7 جنيهات للكيلو، فيما تراوحت أسعار البطاطس ما بين 9 و12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن»، أسعار الخضروات اليوم الاثنين 29-1-2024 في سوق العبور، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 4.5 و6.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس بين 6 و11 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 7 و10 جنيهات.

- سعر البصل اليوم يتراوح بين 8 و22 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 9 و12 جنيها.

- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 5.5 و8.5 جنيه.

- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 20 و30 جنيها.

أسعار الخضروات

- تراوح الباذنجان البلدي بين 8 و10 جنيهات.

- سعر الثوم من 15 و65 جنيها للكيلو.

- سعر الكوسة من 7 و11 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيها.

- سعر كيلو الجزر بين 4 و6 جنيها.

- سجل سعر كيلو البطاطا اليوم متراوحا ما بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بين 8 و11 جنيهات.

سعر الفاكهة في الأسواق

- سعر الموز من 8 إلى 12 جنيهًا

- سعر البرتقال من 5.5 إلى 6.5 جنيه

- سعر التفاح تراوح ما بين 50 و70 جنيهًا

- سعر الفراولة تراوح ما بين 20 إلى 30 جنيهًا