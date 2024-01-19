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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 19-1-2024 في الأسواق والمحال

كتب:

محمد متولي
12:19 م | الجمعة 19 يناير 2024
الخضراوات في الأسواق - أرشيفية

الخضراوات في الأسواق - أرشيفية

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-1-2024 في الأسواق المصرية، ذلك بعد فترة من الانخفاض الملحوظ ببعض أنواع الخضراوات والطماطم، وفق ما أعُلن عبر بوابة سوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الطماطم اليوم: 5 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس في الأسواق: من 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو البصل: 21 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة: 14 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء اليوم: 13 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان البلدي: 8.5 جنيه.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 11 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو البرتقال البلدي: 7.5 جنيه.

- سعر كيلو اليوسفي: 11 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي اليوم الجمعة 17 جنيها.

- سعر كيلو التفاح المصري: 25 جنيها.

- سعر كيلو الجوافة: 15 جنيها.

- سعر كيلو الفراولة: 23 جنيها.

شعبة الخضار والفاكهة: وفرة في المعروض بالأسواق

من جانبه، أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضروات، توافر كل ما يحتاجه المواطن من خضراوات وفاكهة بالأسواق.

النجيب: ضخ كميات من المنتجات لإحداث استقرار بالسوق

أضاف «النجيب»، لـ«الوطن»، أن الأسواق بها كل ما يحتاجه المواطنون من منتجات مختلفة وبكميات كبيرة، وبالتالي سينخفض سعر المنتج في الأسواق.

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