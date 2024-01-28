تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 28-1-2024 في الأسواق

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 28-1-2024 في الأسواق نتيجة وفرة المعروض المستمر منذ فترة طويلة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى بدء العروة الشتوية، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم بنحو جنيهين، فيما تراجع سعر البطاطس بقيمة 5 جنيهات كما هبط سعر الكوسة بقيمة وصلت إلى 3 جنيهات وتراجع سعر البرقوق بنحو 6 جنيهات، وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 28-1-2024 في الأسواق، التي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الطماطم: 5.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس: 8 جنيهات.

- سعر كيلو البصل: 20 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة: 13 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 22 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان البلدي: 7 جنيهات.

- سعر الخيار البلدي: 10 جنيهات.

- سعر كيلو البرتقال البلدي: 8 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي: 9.5 جنيه.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 16 جنيها.

- سعر كيلو التفاح البلدي: 25 جنيها.

سعر كيلو الجوافة: 15 جنيها.

- سعر الكيوي: 35 جنيها.