وزير التعليم: القيادة السياسية طلبت التوسع في مدارس STEM

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية ربط متطلبات التعليم قبل الجامعي والجامعي بسوق العمل، مشددا على أنّ الدولة المصرية مهتمة بتنمية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين بشكل كبير، فهم من يصنعون الفارق.

وأضاف حجازي، أنّ نموذج مدارس المتفوقين ملهم للتعليم في مصر، فخريجي هذه المدارس يحصلون على منح، وجرى تخريج 8 آلاف طالب منهم من شغل مناصب مهمة خارج مصر، ومناهج هذه المدارس لا تعتمد على كتاب بل نواتج تعلم، كما أنّ التعليم فيها داخلي من خلال إقامة داخلية للطلاب داخل المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عدد المتقدمين للدراسة في مدارس المتفوقين العام الماضي بلغ 30 ألف طالب، وتم قبول 2000 فقط، مشيرا إلى أنّ تقييم الطلاب في مدارس المتفوقين يتم من خلال مشروع يعده الطالب، وكأنّ المدرسة تعد باحثا، إضافة إلى اختبارات قبول الجامعات واختبار مفاهيم أدوات تقييم الطلاب في مدارس المتفوقين ودرجة الطالب في الامتحانات بمدارس المتفوقين تكون صادقة لأنها تعبر عن مستوى الطالب الحقيقي.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ القيادة السياسية طلبت التوسع في مدارس المتفوقين، والوزارة ترغب في التواصل مع الوكالة الأمريكية لدعم مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، موضحا أنّ طالب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا متميز، حيث تعمل المدرسة على بناء شخصيته وتنمية مهاراته.

وأكد أنّ مدارس المتفوقين تعد الطالب لاحتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وتنوع مصادر المعرفة، حيث يعتمد الطالب على مهارات البحث والمراجع المختلفة، ومن ثم يتم تنمية مهارة البحث لديه.