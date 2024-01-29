العضو المنتدب للعاصمة الإدارية: وفرنا منحا تعليمية لخريجي المدارس الحكومية

زار العاصمة الإدارية الجديدة كل من جيسون جرجري المدير التعليمي لمؤسسة Wycombe Abbey البريطانية، وبول سميث المدير المسئول عن إدارة مدارس Wycombe Abbey في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستهل مؤسسة Wycombe Abbey التعليمية العريقة أعمالها في مصر بإدارة مدرسة الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي الزيارة بغرض تفقد المقر الإداري للمؤسسة والمخصص لاستقبال أولياء الأمور الراغبين في التحاق أبنائهم بالمدرسة والمتواجد بشكل مؤقت داخل مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالإضافة إلى الوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمدرسة استعدادا لاستقبال الطلاب بدء من العام الدراسي المقبل.

عباس: وفرنا منحا تعليمية خريجي المدارس الحكومية

وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: تولي الشركة اهتماما كبيرًا بقطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع المصري، حيث تبنت الشركة من قبل مبادرة «100 حلم للمستقبل» التي وفرت منح تعليمية لخريجي المدارس الحكومية من أبناء الصعيد بالجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة واليوم نستكمل اهتمامنا بالتعليم من خلال عمل شراكة مع احد اعرق المدارس في بريطانيا والعالم سعيا لتطوير قطاع التعليم في مصر، وتحسين جودته ومواكبة جهود الدولة في هذا المجال مع التوسع في افتتاح المدارس الدولية المتميزة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الخطة الاستثمارية تستهدف إنشاء شركة بين العاصمة الإدارية وشركة WMC لإدارة مدرسة Wycombe Abbey في الحي الدبلوماسي، مؤكدًا أن هذا التحالف يُركز على تقديم تعليم متميز على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن جانبه قال بول سميث: «نحن متحمسون للغاية للافتتاح القادم لمدرسة Wycombe Abbey في العاصمة الجديدة مؤكدًا أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة، ونحن ملتزمون بتقديم تعليم متميز للطلاب المصريين والدوليين مضيفًا أنه سوف يتولى منصب المدير التعليمي للمؤسسة التعليمية الجديدة».

وأعرب جيسون جرجري وهو المدير التعليمي بمدارس Wycombe Abbey، عن سعادته بافتتاح الفرع الإداري الجديد، وأن هذه خطوة تعتبر مهمة نحو تطوير قطاع التعليم في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن وجود مدرسة Wycombe Abbey في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق نقلة نوعية في تقديم التعليم المتميز.

جدير بالذكر أن مدرسة Wycombe Abbey تعد واحدة من المدارس الخاصة الرائدة على مستوى العالم في المملكة المتحدة، حيث تمتلك خبرة تاريخية تمتد لأكثر من 125 عامًا، وتتميز بنتائجها الأكاديمية المتميزة، حيث تم اختيار العاصمة الإدارية كمحطة ثالثة لها بعد الصين وهونج كونج يعكس التفضيل للبيئة التعليمية الراقية والبنية التحتية المتطورة في هذه الوجهة.

نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف إلى القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016

وجرى البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب، ومن المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع.

كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة إلى مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة إلى الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة. حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة.

تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يبلغ طوله 10 كم يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومترا ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية.

كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية. العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.