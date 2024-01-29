«حقوق المنصورة» تطلق مسابقة أفضل فيديو وثائقي للحماية من التنمر

أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تنظيم مسابقة «أفضل فيديو وثائقي للحماية من التنمر»، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.

وقال الدكتور علاء التميمي، وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، إن جائزة كلية الحقوق لأفضل فيديو وثائقي للحماية من التنمر تعد نموذجا لموقف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الكلية، لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وهو نهج تسعى من خلاله الكلية لحماية وصون البيئة باعتباره مرتكزا أساسيا لمبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وحماية وصون الموارد الطبيعية.

شروط المشاركة في المسابقة

وتابع «التميمي»، بأن كلية الحقوق حددت شروط المشاركة في المسابقة، حيث يحق للأفراد تنظيم فريق عمل بحد أقصى ثلاثة أفراد أو المجموعات أو المعاهد أو الهيئات أو المنظمات الاشتراك في هذه الجائزة، ومن مجالات الجائزة أن يكون الفيديو المقدم يشكل إسهاما بارزا فى إحدى المجلات، وهي «صون البيئة والموارد الطبيعية، وحماية المحيط الحيوي والتعليم والتدريب البيئي، والحفاظ على التراث الطبيعي للإنسانية، وخلق الوعي البيئي من خلال إعداد المعلومات البيئية البناءة، وتأسيس وإدارة المناطق المحمية مثل المحميات وأماكن الآثار الطبيعية العالمية، وترشيد الاستهلاك ورفع الوعي.

آخر موعد للتقديم

ومن شروط الالتحاق بالمسابقة أيضا أن يكون الحد الأقصى للفيديو 5 دقائق، وأن يقدم أفكارا وحلولا ابتكارية تساهم فى الحفاظ على البيئة، وأن يتسم الفيديو بجودة عالية، وأن يسلم الفيديو محمل على أسطوانه أو فلاشة لمكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال أسبوعين بحد أقصى 1 مايو المقبل.

كما أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن جائزة المسابقه ستكون عبارة عن درع الكلية وشهادة تقدير تحمل اسم «جائزة كلية الحقوق لحماية البيئة»، وتحمل شهادة التقدير شعار كلية الحقوق تسلمه إدارة الكلية بحضور جمع علمي من المهتمين بالبيئة والحفاظ عليها ومن المهتمين بالنشاط الفكري والعلمي للإنسان.