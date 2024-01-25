إجراء جديد من «صحة بورسعيد» لتقليل اعتماد المرضى على المضادات الحيوية

يسرف البعض في تناول المضادات الحيوية والمسكنات خاصة في فصل الشتاء بسبب تعرضهم لنزلات البرد، الأمر الذي حذرت منه وزارة الصحة والسكان، خاصة مع إمكانية صرف هذه العقاقير دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

مزرعة للمريض قبل إعطاء المضاد الحيوي

وقال الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إنه تم التنبيه بضرورة أخذ مزرعة للمريض قبل إعطاء المضادات الحيوية بالمستشفيات وذلك لترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وأكد وكيل صحة بورسعيد أنه ترأس الاجتماع الشهري للجنة الدواء مع عدد من قيادات المديرية. تم مناقشة عدة محاور خلال الاجتماع، بما في ذلك خطة تطوير الصيدلة الإكلينيكية وتفعيل قسم الصيدلة الإكلينيكية في مستشفى الحميات. كما تم إنشاء نظام لإدخال تدخلات الصيدلة الإكلينيكية عبر الإنترنت باستخدام الجوجل فورم، مما يتيح استخراج تحليل كامل للبيانات للحصول على خطة واضحة للإجراءات التصحيحية. وسيتم مراجعة قوائم الدواء واعتمادها شهريا، بالإضافة إلى إنشاء formulary لكل مستشفى واعتماده سنويا.

بروتوكولات علاجية للمضادات الحيوية

كما أكد وكيل صحة بورسعيد أنه تم تطبيق بروتوكولات علاجية واعتمادها وتعميمها بالتنسيق مع المدير الطبي العلاجي. كما تم التنبيه على ضرورة إجراء مزرعة قبل إعطاء أي مضاد حيوي في المستشفيات، وذلك لترشيد استهلاك المضادات الحيوية. وتفعيل مسؤوليات صيادلة الاقتصاديات الدوائية. وضبط صرف المسكنات والفيتامينات في العيادات الخارجية وفقًا للرؤية الحديثة للإدارة المركزية.