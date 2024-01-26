تحذير رسمي من «الصحة» بشأن عادات خاطئة عند استعمال المضادات الحيوية.. ماذا قالت؟

وجهت وزارة الصحة رسالة هامة للمواطنين بشأن الحد من الإفراط في استخدام المٌضادات الحيوية، لافتة في تقرير عممته على مٌديريات الشؤون الصحية، بضرورة الحد من استعمال المٌضادات الحيوية، ولا يتم اللجوء إليها إلًا بعد وصفات الطبيب لإكمال مرحلة العلاج.

عدم القيام مٌطلقا بتبادل المضادات الحيوية مع الغير

وأضافت «الصحة»، أنه لابد من عدم القيام مٌطلقا بتبادل المضادات الحيوية مع الغير، وعدم استعمال ماتبقى منها بعد انتهاء الوصفة الطبية، مٌشيرة إلى أن الإسراف في تناولها يٌؤثر على وظائف الكلى.

وطالبت «الصحة»، من المواطنين الحصول على المضادات الحيوية من خلال الطبيب المٌشرف على الحالة، مشيرة إلى أن هناك توجيهات بضرورة مٌراجعة ما يُصرف من مُضادات حيوية إلا بواسطة الطبيب، لافتا إلى أن الجُرعات التي تُوصف لحالة مرضية تختلف عن غيرها على حسب التشخيص.

المضادات الحيوية لا تعالج كل الأمراض

وأوضحت «الصحة»، أن المٌضادات الحيوية لا تُعالج كل الأمراض، وهناك عشوائية في تناولها مطالبة المٌواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والتوجيه بحل أي مُشكلة وإزالة أي مُعوقات للحصول على الرعاية الطبية الكامل.