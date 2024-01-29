تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص جلسة برلمانية بحضور وزير الشباب والرياضة ومسؤولي اتحاد كرة القدم، لاستبيان الحقائق حول خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم، وخروجه من الدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية والمقامة في كوت ديفوار.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنّها ستتقدم بطلب مناقشة عامة حول أسباب فشل المنتخب الوطني لكرة القدم في الحصول على كأس الأمم الإفريقية منذ عام 2010، وعدم نجاح الاتحاد المصري لكرة القدم في اختيار مدرب كفء لقيادة المنتخب.

غياب اتحاد الكرة

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي عن غياب الاتحاد المصري لكرة القدم عن المشهد في واقعة رحيل لاعب المنتخب المصري الدولي محمد صلاح، وعودته إلى ناديه ليفربول لتلقي العلاج.

وتابعت بأنّ اتحاد كرة القدم وراء الظلم الذي تعرض له اللاعب محمد صلاح لعدم توضيحه حالة الإصابة التي تعرض لها، وعدم وجود إمكانات في الدولة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، لتلقي العلاج ما ترتب عليه رحيله من المنتخب.

وشددت فيفي على أهمية توضيح كل الحقائق والأسباب وراء استمرار فشل المنتخب الوطني لكرة القدم في حصد أي بطولة منذ سنوات طويلة رغم كل الإمكانات التي وفرتها الدولة، ودور وزير الرياضة في دعم اللاعبين.

تدريب المنتخب.. وعقدة الخواجة

وتساءلت هل من المقبول الاستمرار في الاعتماد على مدرب أجنبي يحصل على راتبه بالدولار، وهناك عقول مصرية من المدربين قادرة على قيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، مضيفة: «كفانا عقدة الخواجة وعلينا بالتركيز في المرحلة المقبلة، وهذا لن يحدث إلا بتوضيح كل الأمور المتعلقة بأسباب خسارة المنتخب الوطني وخروجه من كأس الأمم الإفريقية».