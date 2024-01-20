يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية في البنوك المصرية والتي تختلف وفقاً لكل بنك، وتعتبر الشهادة الثلاثية داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية الأكثر بحثاً من جانب المواطنين عن التفاصيل وأسعار الفائدة الخاصه بها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية في البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي المصري

- يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين فرصة لشراء الشهادة البلاتينية التي تصل مدتها إلى 3 سنوات.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

- يصل سعر العائد إلى 19%.

- يكون العائد ثابتاً طوال مدة الشهادة.

- كما يجري احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- تصل قيمة الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية كما تصل في السنة الثالثة إلى 16%.

تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.

- تصل الفائدة في السنة الأولى إلى 22% وفي السنة الثانية إلى 18% كما تبلغ في السنة الثالثة إلى 16%.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادة أليكس ستار ذات العائد الثابت من بنك الإسكندرية

- يصل الحد الأدنى لربط الشهادة إلى 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 18%.

- كما يكون العائد ثابتاً.

- دورية صرف العائد تكون شهرية.